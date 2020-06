Aba'a Minko : un homme dynamique et entêté

Durant les débats contradictoires pour la manifestation de la vérité, il s'est exprimé avec aisance, preuve qu'il maîtrisait son sujet.

Né le 4 août 1969 à Bitam, cet entrepreneur est l'aîné d'une fratrie de cinquante-sept enfants. Son père avait 12 femmes. Lui n'en a qu'une seule, avec qui il a eu trois enfants. Les études primaires et secondaires du quinquagénaire ont été sanctionnées par l'obtention d'un Bac F1 décroché au lycée technique national Omar-Bongo. Le néobachelier est ensuite admis, sur concours, à l'École nationale supérieure de l'enseignement technique (Enset), d'où il en sort diplômé. Au Maroc, où il poursuit ses études supérieures, Aba'a Minko obtient un diplôme d'ingénieur. Puis, rentre au Gabon où il s'établit à son propre compte, avant d'exercer au ministère des Affaires sociales après son intégration à la Fonction publique.

À ses heures libres, il gère son cabinet. Il est d'ailleurs reconnu comme un ingénieur doté d'une expertise avérée en propriété intellectuelle et en conseils technologiques. Dépeint comme un homme dynamique et entêté, Aba'a Minko est un sportif qui a participé, plusieurs fois, au Marathon du Gabon. D'après l'acte d'accusation, il ne souffre d'aucune affection médicale pouvant altérer ses capacités physiques et mentales.