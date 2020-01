Talents à suivre : Luka Sukardiono, une pépite à polir

Après des débuts prometteurs avec son club formateur, l’Association sportive des valeureux (Asval), il intègre en 2014 l’Académie des pépites d’or (APO).

Celui que certains qualifient déjà de futur "Théo", pour son volume de jeu et son sens inné du dribble rappelant l'ancien international gabonais Théodore Nzue Nguéma, prend les choses étape par étape. "J’aime le football et je vais tout faire pour atteindre les sommets, et aider mon pays le Gabon, à remporter des trophées", indique-t-il.