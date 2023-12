Sébastien Bottari : " Les Gabonais, de manière volontaire, se sont appropriés le Marathon"

À 48 heures du lancement de la 9e édition du Marathon de Libreville, Sébastien Bottari, directeur général de la société Everest média, organisatrice du Marathon de Libreville, fait le point de la course de samedi et dimanche. Pour ce dernier, tout est fin prêt ! Il profite de notre tribune pour remercier les nouvelles autorités de notre pays pour avoir accepté de poursuivre cette aventure qui, cette année, verra dans les rues de Libreville près de 15 000 coureurs. Il parle également des retombées des différentes courses sur l'économie locale.

• L'Union : Sébastien Bottari, le Marathon de Libreville a lieu ce week-end dans les rues de la capitale gabonaise. Pouvez-vous confirmer, après un premier report, que la course se déroulera bien samedi et dimanche ?

- Sébastien Bottari : Aucun doute ! Le Marathon de Libreville aura bien lieu ce week-end. Nous avons tout le matériel et tout est prêt pour que la fête soit encore plus belle. L’engagement des Gabonais à prendre part à cette édition s'est encore largement manifesté lors des inscriptions. Les Gabonais, de manière volontaire, se sont approprié cette course. Et nous en sommes fiers !

Et l'accompagnement des autorités ?

- Merci aux autorités pour l'accompagnement du Marathon de Libreville. Je profite par ailleurs de l'occasion que m'offre le journal L'Union pour remercier nos autorités pour la confiance placée.

Quelle est la particularité de cette édition ?

- Au fil des courses, nous essayons de nous améliorer. Cette année, nous avons modifié le tracé afin de le rendre plus roulant et compact. Mais aussi moins de frustration pour les automobilistes.

Combien de coureurs étrangers sont attendus à Libreville ?

- Ils sont au nombre de 15 pour gratter les premières places. Comme toujours des Kényans et autres Éthiopiens. Mais il y a aussi des Allemands, des Italiens et des Américains qui arrivent. Cette course, comme vous le savez, est inscrite au calendrier international de la World Athletics. Ce qui attire donc du monde. Combien de participants cette année ? - 15 000 coureurs sont attendus dans les rues de Libreville. Nous avons été obligés de réduire le nombre de participants au niveau des enfants.

Entre nous, que gagne le Gabon en organisant ce type d'événement ?

- Très bonne question ! Les retombées pour le Gabon sont palpables. Au niveau médiatique, nous ouvrons une fenêtre en termes de visibilité pour le pays. Canal + RFI et TV5 sont présents pour parler en bien du Gabon. Les retombées économiques sont également visibles. À titre d'exemple, pour le 10 km de Port-Gentil, c'est 800 millions de francs qui restent dans la ville. Les hôtels tournent à plein régime, les restaurants et les bars font le plein, les transports en commun ont de l'activité. Afrikjet effectue plus de 8 rotations dans le sens Libreville-Port-Gentil. Les petits artisans trouvent également leur compte. Mais le plus important est de voir les Gabonais et Gabonaises heureux de prendre massivement part à cette course. Mieux, nous avons une jeune dame qui a débuté comme volontaire, mais aujourd'hui elle est notre cheffe du bureau de Libreville. Elle maîtrise les contours et subtilités de ce type d'événement. Mais un jour, pourquoi pas, elle pourra diriger cette machine.

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon