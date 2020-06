Rémy Nguema Mba : des rêves de championnats du monde et d'un retour aux sources

Parti du Gabon il y a une décennie, Rémy Nguema Mba, devenu boxeur professionnel en France, n'oublie pas ses racines. Désormais âgé de 40 ans et une carrière pas encore au crépuscule, il rêve de remonter sur un ring au Gabon, lors d'un combat pour une ceinture internationale.

Vainqueur de la coupe de la Ligue française, dans la catégorie des légers, le 26 septembre 2019 à Gravelines, le pugiliste gabonais veut boucler la boucle dans une discipline choisie très tôt. "J'ai commencé la boxe avec des potes d'enfance à Libreville. À partir du moment où j'avais tout de suite compris que je pouvais aller loin, je m'étais mis en tête de prendre ce sport au sérieux. J'ai été cinq fois champion du Gabon entre 2003 et 2007, et même élu capitaine de l'équipe nationale en 2006. Médaillé d'argent au championnat d'Afrique centrale en Guinée équatoriale, mais aussi de bronze à Madagascar au championnat d'Afrique et qualifié pour le championnat du monde 2 007 à Chicago. Après les Jeux Olympiques 2 008 à Pékin, je décidai de poursuivre ma carrière en France, où je suis ensuite devenu boxeur professionnel", explique celui qui caresse encore l'espoir de disputer le championnat d'Afrique sous la bannière gabonaise, afin de s'offrir une chance pour le championnat du monde.

À l'image de bon nombre de pugilistes quadragénaires professionnels, Rémy Nguema, qui a pour promoteur Élysée Bimba, dit continuer de travailler pour poursuivre ses rêves de boxeur. Tout en dessinant déjà des projets d'une après-carrière où il entendra, si possible, apporter son vécu au noble art gabonais.



