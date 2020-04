Raphaël Nzamba-Nzamba : ''Mon pays d'abord''

l'Union. Sous quel signe la Direction technique nationale dont vous êtes le patron avait placé cette nouvelle année, avant que le Covid-19 ne vienne changer la donne ces dernières semaines ?

Raphaël Nzamba-Nzamba : Le Covid-19 n'a rien changé. Par contre, il retarde un peu l'effectivité de nos programmes. Cette nouvelle année est placée sous le signe de la formation et des compétitions. Il ne peut pas en être autrement. Les contrôles et vérifications viendront dans la suite, tout en sachant qu'on ne peut contrôler que ce qu'on a donné ou enseigné.

- Avant l'interruption liée au Covid-19, les Ligues avaient déjà lancé les championnats U17 féminin, U15 et U17 masculins et D3 nationale dont la deuxième journée devait se jouer le week-end du 14 mars. Sans oublier la participation de nos équipes nationales féminines aux différentes compétitions en Guinée-Equatoriale et au Maroc.