Panthères U23 : des évidences et des inconnus dans la présélection

SATURNIN Ibela Ignambi, ayant puisé dans les clubs des deux divisions nationales professionnelles pour bâtir sa première liste, il est tout à fait normal que se mélangent aux talents pour la plupart révélés au plus haut niveau par la mini-saison, des inconnus du grand public. Dans la première catégorie, celle des évidences, la convocation de Jordy Ella, Graig Fausther Aworet et Roy Mouniengue. Trois valeurs montantes très en vue avec l’US Bitam. Le dernier cité a depuis l’intersaison rejoint le Stade Mandji et découvert la scène internationale contre les Nigérians de Plateau United, lors du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Au côté, entre autres, du rempart Ruud Tsoumbou, logiquement convoqué. Tout comme les représentants du CF Mounana que sont le portier Gesryl Andome, le défenseur latéral droit Aimé Mboungui et le milieu défensif Samake Nze Bagnama. Ou encore l'attaquant de l’AS Pélican, Gabriel Meye Me Ndong, un habitué des sélections des jeunes, et ses équipiers Hans Mboumba et Yannick Aboghe Nzoghe. On en dira de même pour Ben Jiorcy Kabinambele (Mangasport), Bevine Louembet (Bouenguidi Sports), Jhovanny Mayoulou (AS Dikaki) et Randy Essang Matouti (FC 105), uniques appelés de leurs clubs sur une liste ne comportant aucun joueur de l’AO CMS, l’une des places fortes de la formation au Gabon et souvent bien représentée dans les différentes sélections des jeunes ou locales. C’est certainement parce que le sélectionneur national a ratissé large et puisé à l’échelon inférieur où il officiait encore il y a quelques mois à la tête d’Oyem AC.

C’est en effet en deuxième division qu’ont brillé le défenseur latéral Christ Siama et l’attaquant Nathanaël Ngwangou Iga, via le CS Bendjé (désormais membre du championnat d’élite). Mais aussi Christ Gervais Ngouegné (Moanda FC). Des paris auxquels s’ajoutent Boris Messi Ondenot et Josias Mengome Mengome, les deux milieux de terrain de Sporting Club Nyanga, une formation de la Ligue de l'Estuaire. Notons qu’au terme de la première phase du regroupement, programmée pour le 10 octobre, l’effectif sera maintenu à 25 joueurs. Mais en fonction du nombre des renforts disponibles de la diaspora. Saturnin Ibela croise les doigts pour en obtenir le maximum.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon