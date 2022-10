Octobre rose : la course contre les cancers féminins est lancée

LA 29e édition d'Octobre Rose s'ouvre dès ce samedi 1er jusqu'au lundi 31 octobre 2022. Un mois durant, associations et organisation non gouvernementales (Ong) se feront la voix des cancers féminins à travers des campagnes de sensibilisation et des dépistages en vue de détecter ces cancers spécifiques à la gent féminine. Si cette campagne ressemble à une rengaine que certains se lassent d'entendre, il faut tout de même préciser que même si l’incidence et sa mortalité sont en régression au fil des années et des recherches scientifiques qui évoluent, le cancer du sein reste le plus fréquent et le plus meurtrier des cancers chez la femme. Dans la majorité des cas, son développement prend plusieurs mois, voire plusieurs années. D'où la nécessité d'adhérer au dépistage précoce car découvert tôt, le taux de survie est excellent (87 %).

Au Gabon, plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette édition placée sous le thème “La vie saine''. Le ministère gabonais de la Santé en partenariat avec le programme gouvernemental Gabon égalité et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la famille mettent un accent particulier sur l'importance de pratiquer une activité sportive régulière et adopter une alimentation saine afin de limiter les risques de cancer.

À Libreville, le ''village rose'' sera à cette occasion ouvert ce samedi 1er octobre au bord de mer sur le boulevard de la Nation avec une batterie d'activités sportives : aérobic cardio training, yoga, zumba, handisport… Le Réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable (RGEDD) organise aussi de son côté le ''Women green sport'' au stade de Nzeng-Ayong dans le 6e arrondissement.

Dans la même foulée, l'association nationale de fitness et disciplines associées en partenariat avec l'Office national de développement du sport et de la culture, organise des séances de fitness gratuites sur plusieurs sites de la capitale. Le premier rendez-vous est prévu pour le 8 octobre, puis les 15, 22 et 28 du même mois.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon