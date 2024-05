Okondja/Développement territorial : 11 chantiers d’infrastructures communautaires effectifs

Après la mission d’identification des sites pour la construction d’infrastructures communautaires dans le département de la Sébé-Brikolo et à la commune d’Okondja, le directeur national du programme d’appui aux réseaux territoriaux pour la gouvernance locale et le développement du Gabon (Art-Gold Gabon), Jean- Evariste Ngouas, et son équipe se sont déployés sur le terrain du 8 au 13 mai dernier, à Okondja et dans les villages du département, afin de passer à la phase concrète du projet. Occasion pour le directeur national de poser la première pierre des travaux dans la commune d’Okondja, et dans les villages.

Pour certains ouvrages, les entreprises adjudicataires ont pris de l’avance, les chantiers sont sortis de terre. Le niveau d’avancement des travaux est estimé à près de 67%. Lesdits travaux sont axés sur onze projets de construction d’infrastructures communautaires.

A savoir, la construction des clôtures autour des écoles Obili-Ossinga et Ondili ; La construction des latrines au sein des écoles primaires (communale A, catholique, Olongo, Obeli-Osenga) ; La réhabilitation des pompes publiques au quartier Omoundjou et à la mission catholique ; La réhabilitation des pompes d’hydraulique villageoise des villages Makatamangoye 1 et 2, ainsi que Ndjounou.

« Des clôtures en passant par les latrines, les pompes publiques et hydraulique villageoise, le niveau d’avancement des travaux donne de l’espoir et augure des lendemains meilleurs », a signifié Jean-Evariste Ngouas. Ces réalisations résultent de la volonté du Président de la transition, après avoir constaté que les questions de sécurité, de santé et d’accès à l’eau potable dans les zones rurales se posent avec acuité. Ainsi, ces ouvrages visent l’amélioration des conditions de vie dans les villages. Les pompes d’hydraulique villageoise seront dotées d’un dispositif solaire incorporé. La durée des travaux est de 60 jours.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon