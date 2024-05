Franceville/CEP 2024 : 4866 candidats à la quête de leur premier sésame

Les élèves de 5e année primaire du Haut-Ogooué, comme dans le reste du pays, ont passé l’examen du certificat d’études primaires (CEP) mardi 14 mai 2024, dans les 33 centres d’examen que compte la province. Au total 4866 candidats ont planché sur les épreuves de mathématiques, Français et Eveil. La direction d’académie provinciale (Dap) du Haut-Ogooué, dirigée par Julien Kabélé, compte trois circonscriptions scolaires, notamment celle du Haut-Ogooué nord, Haut-Ogooué centre et le sud.

Située en plein cœur de Franceville, c’est la circonscription scolaire du Haut-Ogooué sud, pilotée par l’inspecteur pédagogique, Alain Lekouangoye, qui a retenu notre attention. Cette circonscription répartie sur cinq départements ainsi que dans la commune de Franceville compte 17 centres d’examens.

A savoir dix centres de composition érigés à la commune et 7 autres à Léconi, Bongoville, Ngouoni, Boumango, et dans le département de la Passa. « Depuis ce matin nous faisons le tour dans la commune et tout se passe bien. Ceux de l’intérieur de la province ont rejoint leurs postes la veille. Aucun incident n’a été enregistré. Les présidents des centres et leurs membres de secrétariat sont à pied d’œuvre »a indiqué Julien Kabélé.

Cette année, les épreuves sont acheminées aux différents centres d’examen par les forces de défense et de sécurité. A la fin des épreuves, les pandores veilleront sur les copies jusqu’à la correction.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon