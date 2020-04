Omnisport : Les Jeux de la Francophonie repoussés à 2022

Censée se dérouler du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC), et en raison du report des Jeux olympiques à la même période, suite aux conséquences cette année de la pandémie de coronavirus dans le monde, la neuvième édition des Jeux de la Francophonie a été reportée d'un an.

Dans un communiqué rendu public, le comité international des Jeux donne les motifs de ce renvoi : " L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite, et pour agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXes Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa."

Il ajoute qu'une lettre officielle du ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée, le 21 avril, à la Secrétaire générale de la Francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, demandant, après consultation du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022.

C'est-à-dire une année où sont, entre autres, déjà planifiés les Jeux du Commonwealth, les Jeux asiatiques, les Championnats d’Europe, les Championnats du monde d’athlétisme et les Jeux méditerranéens.



Hans NDONG MEBALE



