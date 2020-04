National-Foot : L’ANFPG recadre la Fégafoot

Dans un communiqué rendu public, l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) s’est indignée de cette décision qui, selon elle, ne vise qu’à entretenir la misère des footballeurs.

Aussi qualifie-t-elle la démarche de l’instance faîtière du football gabonais "d’inappropriée", à l’égard des athlètes qui, pour la plupart, sont toujours dans l’attente de leurs salaires depuis plusieurs mois . L'ANFPG affirme qu'elle a tenté, quelques jours plus tôt, de dissuader les responsables de la Fégafoot d’emprunter cette voie

"Ce qui dérange dans cette action de la Fégafoot, c’est que ces montants de 50.000 francs par mois pendant deux mois, bien que dérisoires, devraient être retirés sur les salaires futurs des joueurs. Ce qui constitue une malversation de plus et un non-respect de la dignité du footballeur professionnel qui donne déjà énormément", a déploré la structure dirigée par Rémy Ebanega. Non sans préciser qu’il ne pourrait être question de prêt.