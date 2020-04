National-Foot : La Fégafoot propose un prêt pour aider les joueurs

Après plus d’un mois de suspension des activités sportives, notamment les championnats de première et deuxième divisions de football, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), la situation est plus que jamais compliquée pour les clubs du National-Foot. Lesquels, pour la plupart, commencent à tirer le diable par la queue, pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.

Une situation dont les instances en charge du football au Gabon ont bien conscience. Pour preuve, la Fédération gabonaise de footbal (Fégafoot) vient de solliciter l’intervention de la tutelle, afin d'accompagner les joueurs en cette période de crise. En effet, dans une lettre adressée au ministre des Sports, Franck Nguema, et dont nous avons obtenu copie, la Fégafoot sollicite une "aide exceptionnelle" pour les joueurs de D1 et de D2. Celle-ci implique une allocation d’un montant de cinquante mille francs (50.000 francs) par mois, pendant deux mois, à chaque joueur de clubs de D1 et D2. Soit trois millions de francs au total. Etant donné que chaque écurie compte un effectif de trente athlètes. Une facilité pour leur permettre "de faire face à leurs besoins essentiels pendant ces quelques semaines de grandes difficultés".

Reste que chaque équipe devra rembourser le montant global de l’aide dégagée pour l’ensemble de ses joueurs, dès le paiement de la seconde tranche de la subvention de l’Etat, indique la lettre signée du président fédéral, Pierre-Alain Mounguengui.



Stéphane MASSASSA



