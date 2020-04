Port de masque : Une prise de conscience s'installe

Pas un pas sans ! Pas un véhicule sans ! De toutes les tailles, de tous les motifs. Impossible d'échapper aux masques dans le Grand Libreville en confinement général depuis le dimanche 12 avril à minuit, dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Bien sûr, le port de cet équipement de protection est officiellement obligatoire au Gabon, dans les lieux et espaces publics, depuis ce 15 avril 2020. Mais la pratique s'installait déjà progressivement dans les habitudes des Librevillois bien avant. Surtout avec l'hypothèse - non encore scientifiquement prouvée - selon laquelle le coronavirus pourrait se transmettre via l'air expiré (les "aérosols" dans le jargon scientifique).

N'empêche que les autorités sanitaires ont fait chorus en recommandant aux populations de sortir masquées de chez elles. Surtout qu'on est en présence de la contamination communautaire, où '' le nombre important de patients asymptomatiques contaminés montre que cette maladie circule silencieusement, à bas bruit dans nos familles et nos communautés", rappelait encore le porte-parole du Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronaviruis au Gabon, Guy-Patrick Obiang Ndong, lors de sa conférence quotidienne du 14 avril dernier.

Le caractère obligatoire de son port rend encore le masque davantage visible dans Libreville et ses communes voisines. Impossible pour les automobilistes autorisés à circuler par temps de confinement de franchir une barrière de conrôle sans le masque. Les piétons que l'on croise - pour des sorties essentielles ou non – en portent également. Des masques médicaux, ceux dits alernatifs, ou des masques ''faits-maison'' avec des foulards ou des bandanas, chacun trouve le moyen de sortir masqué de chez soi. Voilà au moins une bataille de gagné.



Issa IBRAHIM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société