Mercato : Nice insiste pour Bouanga

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, Bouanga a fait l'unanimité cette saison chez les Verts, où il était arrivé l'été dernier. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien Nîmois plaît en France mais aussi à l'étranger, où Everton et d'autres pensionnaires de Premier League apprécient son profil.

Interrogé au sujet de son avenir, Bouanga temporise. "Peut-être que mes conseillers ont eu des contacts, mais moi je suis concentré sur ma préparation. Pour l’instant je me sens Stéphanois. Je suis toujours sous contrat, je suis bien ici, il y a mes amis, ma famille. On m’a envoyé à Rennes mais ce n’est pas moi qui y suis allé. J’ai vu que le 23 août 2020, on commençait le championnat à Marseille", déclare le joueur dans les colonnes du Progrès.