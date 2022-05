Mayi absent, Eneme rejoint la tanière

Le joueur gabonais de Denizlispor (D2-Turquie) s'est blessé vendredi dernier lors de la victorieuse rencontre (4-0) de son club contre Erzurumspor.

L'attaquant gabonais de Denizlispor (D2-Turquie), Kevin Mayi ne sera pas de l'expédition de Kinshasa ni de la réception de Franceville les 4 et 8 juin prochains. Et pour cause, notre compatriote s'est blessé vendredi dernier au cours de la rencontre Denizlispor- BB Erzurumspor (4-0), comptant pour la 36e journée du championnat turc de deuxième division. Il a immédiatement été remplacé, sur le front offensif de la sélection, par l'attaquant des moins de 23 ans de la formation anglaise de Brighton (D1) Ulrick Eneme-Ella. Information confirmée par Patrice Neveu le sélectionneur des Panthères.

En Turquie, pour le compte de la deuxième division, Kevin Mayi a livré 24 rencontres toutes compétitions confondues, dont 23 en championnat et a inscrit 5 buts pour trois passes décisives. Ulrick Eneme-Ella, par contre a très peu joué : huit rencontres seulement pour un but et une passe décisive. Des statistiques maigres pour un joueur dont l'avenir semblait pourtant bien tracé.

W.N.

Libreville/Gabon