Maurice Nzigou Mihindou : " Nous avons l'ambition de jouer désormais les premiers rôles en championnat"

L'Union : M. Le président, vous avez été récemment confirmé à la tête du bureau directeur du Stade Mandji. Qu'elles sont vos impressions ?

- Maurice Nzigou Mihindou : Ma confirmation à la tête du Stade Mandji est le résultat des réformes engagées par mon équipe depuis neuf mois. Comme vous le savez, le maire de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchango, m'a confié cette mission. Celle de réformer en profondeur le club. Ce qui a été fait. Et à l'issue de cette réforme, le maire a jugé bon de me confirmer à ce poste.

- Le maire de Port-Gentil, M. Gabriel Tchango, était président de la sous-commission en charge de réfléchir sur le financement durable de notre championnat national. J'ai donc participé à cette rencontre, non pas en qualité de président du Stade Mandji, mais en qualité de chef de service des Sports de la mairie. Nous avons travaillé au sein de cette sous-commission et nos conclusions sont couchées dans un rapport qui va être rendu public dans les tout prochains jours. Je retiens que les résolutions prises l'ont été de manière consensuelle. Avec l'idée d'une reprise du National-Foot.

- Le Stade Mandji à l'un des budgets les plus élevés du championnat. Malheureusement les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Comment expliquez cette situation ?

- L'AO Stade Mandji est financé par le Conseil municipal de la ville de Port-Gentil à hauteur de 300 millions de francs par an. En principe, avec cette subvention nous devons jouer les premiers rôles au niveau national et faire partie des clubs gabonais qui représentent chaque année le pays en Coupe d'Afrique. Ce qui n'est pas le cas depuis quelques années. Quelle en est la raison ? Je pense très sincèrement que c'est la gestion de ces fonds qui est à l'origine de la question que vous posez. C'est entre autres pour cette raison que M. le maire a changé l'ancienne équipe. Et nous allons tout faire pour mériter la confiance des autorités municipales.