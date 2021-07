Prévoyance sociale : les indicateurs et tableaux de bords actuariels à l'étude

Du 5 au 16 juillet, Libreville abrite la phase expérimentale des travaux sur les indicateurs et tableaux de bord actuariels des organismes de prévoyance sociale de la zone Cipres

Du 5 au 16 juillet, Libreville abrite la phase expérimentale des travaux sur les indicateurs et tableaux de bord actuariels des organismes de prévoyance sociale de la zone Cipres. Ces travaux organisés par la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale (Cnamgs), la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (Cipres) et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) et qui ont été ouverts par le représentant du ministre des Affaires sociales, Roger Mikala Manfoumbi, ont un intérêt particulier en ce sens qu'ils aideront les acteurs à s’approprier les bonnes pratiques en matière d'étude actuarielles.

C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le représentant du ministre, dans son mot d'ouverture. "Les standards internationaux AISS (Association internationale de la sécurité sociale), Cipress, recommandent fortement l'utilisation de l'actuariat dans l'aide au pilotage des organismes de prévoyance sociale (OPS). Pour s'arrimer, les caisses africaines de la branche maladie doivent implémenter des tableaux de bord d'aide à la gestion du risque. "

Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette rencontre et aideront la Cnamgs à mettre en place des indicateurs d'analyse d'impact financier du risque et de maîtrise des coûts. Il s'agira, entre autres, de dresser l’état des lieux, le rappel des principes et de la méthodologie d'identification des indicateurs et de formalisation des tableaux de bord du régime, simulation d'élaboration du budget pour l'année 2022, consolidation des indicateurs et travaux préparatoires d'implémentation des tableaux de bord…



R.H.A



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société