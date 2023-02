Jean-Daniel Ndong Nze : du gazon au gazon !

À la fin de leur carrière sportive, de nombreux footballeurs se reconvertissent dans différents corps de métiers, généralement liés au monde du football. Bon nombre deviennent entraîneurs, consultants, agents de joueurs, voire… président de la République. À l'image de l'ancien capitaine de la sélection du Liberia, Georges Weah. Mais un footballeur gabonais, Jean-Daniel Ndong Nze dit " Koza", après sa carrière internationale, en 2003, a décidé de se lancer, 13 ans plus tard, dans un métier pointu : celui de paysagiste de terrain de football. Quelle gageure ! Auparavant, il fut employé à Gabon Telecom, puis conseiller technique du président de l'AS Pélican et enfin intendant des Panthereaux. Mais ce n'était apparemment pas son chemin. " J'avais soif de découvrir autre chose. J'ai mûrement réfléchi à ce que j'allais faire. Et j'ai trouvé mon chemin : celui de paysagiste de terrain de football ", renseigne l'ancien joueur d'Azingo National.

Sans formation, comment s'y est-il pris ? " Au niveau local, il n'y a aucune structure de formation dans ce corps de métier. C'est ainsi que je suis allé apprendre le métier auprès de M. Diarra Karamoko, en charge de l'entretien du stade de Franceville. Durant quatre ans, de 2016 à 2019, j'ai appris à ses côtés. Et je l'en remercie du fond du cœur." Après sa formation il prendra son envol en créant sa propre structure. Le plus difficile pointait toutefois à l'horizon : trouver des marchés dans un milieu fermé. Fort heureusement, il croise sur son chemin le président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) Pierre-Alain Mounguengui, qui lui file un sacré coup de main. " Les débuts sont toujours difficiles ! Heureusement que le président de la Fédération gabonaise de football Pierre-Alain Mounguengui était là. Il m'a remis de l'argent pour mes débuts et confié quelques aménagements et entretiens des deux stades du Centre technique de Bikelé." C'était le point de départ !

Dans la foulée, d'autres contrats vont suivre. Réhabilitation et entretien du stade d'Akoakam, du stade Pierre-Aubame à Angondjè et, dernièrement, un stade dans le Haut-Ogooué. Son expertise est donc désormais reconnue. Mais l'homme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a besoin de plus de connaissances. " Dans quelques mois, je compte me rendre à Nantes pour acquérir le plus de connaissances dans ce métier qui consiste à participer à l'aménagement, à l'entretien et à la rénovation des surfaces engazonnées ", informe-t-il. C'est donc une réussite pour l'ancien international gabonais qui ambitionne de former plus de compatriotes dans un secteur véritablement fermé.

