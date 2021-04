Interview : Patrice Neveu à cœur ouvert

APRÈS la qualification du Gabon le 25 mars dernier, la 8e du genre, pour la Can-2021 au Cameroun, le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, s'est confié à notre rédaction

APRÈS la qualification du Gabon le 25 mars dernier, la 8e du genre, pour la Can-2021 au Cameroun, le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, s'est confié à notre rédaction. Au cours de cet entretien "bilan et perspectives", à paraître demain dans L'Union, et en exclusivité, le technicien français tire les enseignements de la campagne des éliminatoires, parle des ambitions de son équipe pour la Can et le Mondial. Morceaux choisis !

" Avant de nous projeter, il faut bien prendre la peine de regarder dans le rétroviseur. En août 2019, lors de mon arrivée au Gabon, j'ai trouvé une équipe des Panthères qui venait de se faire sortir de la Can Egypte-2019. Certains joueurs étaient démotivés et frustrés. Redonner confiance au groupe, ce fut mon plus grand challenge. Et aujourd'hui, nous sommes à la Can. Le chemin est encore long. Et je sais que mes choix sont parfois incompris. Mais le vrai patron des Panthères, c'est moi", martèle le coach national.

S'agissant du Mondial, Patrice Neveu indique que ''l'objectif pour son équipe est de se qualifier. La première étape consiste déjà à bien négocier les deux premiers matchs contre la Libye et l'Égypte chez nous. Et après on verra."

Également interrogé sur ses choix passés, le coach national assume entièrement ses responsabilités. Il assure, par conséquent, ne pas ressentir de pression, mais de l'envie d'écrire une belle page de l'histoire de notre football. Il parle également de la déroute de ses garçons en Angola. Là aussi, il assume.

" Ils auront le temps de grandir, de progresser et d'être performants en clubs. J'ai confiance en eux. Et j'assume", déclare encore le natif de Pré-Saint-Évroult (Eure-et-Loir).



Willy NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport