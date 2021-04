Guy Maganga Gorra : " Je me suis beaucoup amélioré depuis que je suis aux États-Unis"

L'Union : Guy Maganga Gorra, quel sentiment vous anime après avoir battu deux records du Gabon vieux de plus de 20 ans. Celui du 200 et 400 m détenu jadis par Antoine Boussombo ?

- Guy Maganga Gorra : C’est un défi que je me suis lancé en début de saison. Car, effectivement, ces deux records, depuis plus de 20 ans, n'ont jamais été battus. Aujourd'hui c'est effectif. Ainsi, le fait d'avoir battu ces deux records prouve à suffisance que je me suis beaucoup amélioré depuis que je suis aux États-Unis.