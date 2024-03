Football : les Panthères avec un staff plus fourni et sans Cousin

Si une partie avait été physiquement présentée lors de la dernière conférence de presse du sélectionneur national Thierry Mouyouma relative aux stages et deux matchs amicaux (contre le Sénégal et le Congo) à livrer en France lors de la fenêtre internationale qui a débuté hier, la dernière publication sur la page Facebook de la Fédération gabonaise de football a présenté l'ensemble du staff technique et médical en charge des Panthères.

Un encadrement plus fourni (21 personnes) que les précédents et qui enregistre des innovations. Avec l'introduction des postes de kinésithérapeute et ostéopathe, analyste vidéo, analyste des données, reporter vidéo. Mais aussi deux chargés de matériel désormais.

Autour de Thierry Mouyouma se greffent aus-si de nombreux anciens internationaux gabonais. De Dieudonné Londo (manager général) à Fabrice Do Marcolino (référent Europe), en passant par Cédric Moubamba (sélectionneur national adjoint), Éric Mouloungui (manager général adjoint), Merlin Tandjigora (intendant intérimaire) ou encore Alfred Mebale (responsable des équipes nationales à la Fégafoot).

La publication par l'entité fédérale des choix du nouveau sélectionneur national apporte un éclairage définitif sur les postes d'entraîneur de gardiens où s'est installé le Français Christian Potel. Mais aussi sur la fonction de manager général où le retour de Daniel Cousin avait été annoncé, après un premier passage durant l'ère Jorge Costa.

Mais il faut croire que le lobbying de Mouyouma, ajouté au paiement des arriérés de salaire de Cousin par le ministère des Sports, sous la pression du Tribunal arbitral du sport, ont probablement mené l'ancien buteur et capitaine des Panthères vers d'autres projets.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon