Football : Le stade d’Oyem en chantier

Le gouvernement, par l’entremise du ministère des Sports, n’a pas attendu longtemps pour lancer les travaux de rénovation et de réfection de l’aire de jeu et des alentours du stade Engong d’Oyem, après la découverte des dégâts causés par l’incendie criminel de son salon VIP.

À la suite de cet acte de vandalisme, le ministre des Sports, Franck Nguéma, s’était engagé non seulement à saisir les tribunaux pour l'ouverture d'une information judiciaire contre les auteurs de cet acte ignoble, mais également à avoir, désormais, un regard particulier sur ce stade qui a abrité la Coupe d’Afrique des nations de 2017.

Pour lier l’acte à la parole, le ministère des Sports, après appel d’offres, a engagé une entreprise gabonaise, la Société de sécurité et de services (SSS), pour les travaux de remise à neuf de l’aire de jeu et des alentours de l’infrastructure. Depuis quelques jours, cette société et sa quarantaine d’agents sont à pied d’œuvre à Assok-Ngome.