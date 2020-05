Covid-19 : quid des personnes à risque ?

Une question qui s'impose à chacun, à l'heure où le coronavirus sévit et n'épargne plus personne.

Le coronavirus est mortel. Il l'est encore plus pour les personnes dites à risque. Celles-là qui présentent des antécédents médicaux chroniques. Entre autres, les personnes du troisième âge, celles atteintes des pathologies cardiovasculaires, les diabétiques, insuffisants rénaux, les obèses… Une fois contaminés, ces patients seraient plus vulnérables au Covid-19 et développeraient très souvent des formes plus graves de la maladie.

S'agissant de l'âge, c'est un fait observé partout : le Covid-19 est particulièrement redoutable pour les seniors. Selon une étude épidémiologique française, les personnes âgées d'au moins 65 ans représenteraient 92 % des décès en France par exemple. " Dépassée la soixantaine, l'être humain n'a plus toute sa capacité de lutte contre les agressions." À côté de cela, les patients souffrant des maladies cardiovasculaires développeraient des formes plus graves du Covid-19. Comme on le sait, le Covid-19 n'est pas seulement une infection respiratoire, mais aussi une agression qui provoque, chez certains, une violente réaction immunitaire de l'organisme. Selon nos confrères du Figaro, " les descriptions des atteintes d'organes, au-delà des poumons, ont mis en évidence, plus spécifiquement, une atteinte des cellules cardiaques pouvant donner des myocardites (inflammation du muscle cardiaque). De plus, un syndrome inflammatoire général agresse les vaisseaux de l'ensemble du corps dans certains cas, et explique le risque accru d'aggravation en cas d'antécédent cardiovasculaire."



Prissilia M. MOUITY



