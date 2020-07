Football : la Fifa condamne le CMS à payer 6,5 millions de francs au club congolais de l'AS Vegas

Il est reproché au club gabonais d'avoir, la saison dernière, rompu unilatéralement les contrats des joueurs congolais de Brazzaville, Ulrich Menzeli, Jean-Rosis Koumou Opimbat et Melfis de Dieu Akanapio.

"La saison dernière, trois de nos joueurs ont signé un contrat d'une saison avec le CMS de Libreville, engagé en Ligue des champions. Mais quelques mois plus tard, juste après l'élimination du club gabonais par les Tchadiens du Tout-Puissant Elect-sport, le CMS a décidé de rompre unilatéralement leurs contrats. Les joueurs Ulrich Menzeli, Jean-Rosis Koumou Opimbat et Melfis de Dieu Akanapio nous ont fait part de cette situation et nous avons saisi la Fifa pour demander réparation au nom de nos joueurs. Et nous avons obtenu gain de cause", nous a confié une source proche du club congolais.