Campagne africaine de Bouenguidi Sport et Mangasport : aux dirigeants de jouer !

Qualifiés respectivement pour la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf), après l'officialisation de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, le club de Koula-Moutou et celui de Moanda vont vivre une intersaison forcément différente des autres pensionnaires du National-Foot 1.

C'est pourquoi les dirigeants des deux ''Africains'' devraient d'ores et déjà se pencher sur la stratégie à mettre en place pour avoir des équipes compétitives. C'est-à-dire des groupes à la hauteur des exigences des compétitions continentales et armés pour les joutes domestiques.

De part et d'autre, les entraîneurs Saturnin Ibela et Kevin Djony (s'ils restent en poste) attendent désormais de savoir la ligne directrice tracée par le board de Bouenguidi Sport et celui de Mangasport.