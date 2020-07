Football : fin des travaux du stade Engong d’Oyem

Un travail qui a été bien exécuté par la quarantaine d'ouvriers mobilisés par la PME. La tâche consistait, outre à redonner vie à l'aire de jeu, mais également à débarrasser l’intérieur et l’extérieur du stade de l'herbe sauvage.

Un travail qui a été réalisé dans les délais requis et convenus entre le maître d’œuvre et le ministère des Sports. D’où la satisfaction du patron de l’Entreprise générale de réalisations, Brice Ondo Ndong. "Je suis comblé et très ravi du travail abattu par mes équipes. Aujourd’hui, je peux dire avec fierté, que j’ai répondu aux attentes des plus hautes autorités du pays, notamment, du ministre des Sports, Franck Nguéma, en remettant à nouveau praticable, cette pelouse qui était complètement dégradée, par faute d’entretien régulier", s'est-il réjoui.