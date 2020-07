Mesures barrières : les chefs d’établissements reçoivent les premiers lots de masques et gels hydroalcooliques

Sur instructions du ministre Patrick Mouguiama-Daouda, le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, Théodore Koumba, a procédé, hier, sur le parvis du ministère à la remise officielle des premiers lots de bavettes et de gels hydroalcooliques, aux responsables des établissements secondaires publics, confessionnels et parapublics de la province de l’Estuaire.

C'est le premier lot composé de 50 000 masques réutilisables et de 1 000 gels, que l’Éducation nationale a reçu du ministère de la Défense nationale en fin de semaine dernière (lire ci-dessus), a fait savoir Théodore Koumba. Qui a rappelé que le second lot de ces équipements sera disponible en fin de semaine, juste avant la reprise des cours. "Et ce lot sera un peu plus que celui-ci. Puisque nous attendons encore 35 000 masques de la première dame, et aussi les masques commandés par la tutelle", a précisé le secrétaire général de l’Éducation nationale.

Théodore Koumba a enfin tenu à assurer les élèves et les enseignants de l’intérieur du pays sur ce que leurs lots seraient également prêts, et qu'ils seraient acheminés très rapidement.



Abel EYEGHE EKORE



