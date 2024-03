Nouveau challenge pour Fabrice Do Marcolino ! En effet, après son passage à Rennes et Auxerre en qualité de recruteur ( centre de formation), notre compatriote vient de franchir un pallier supplémentaire en signant à Lille (L1) comme recruteur pour la cellule professionnelle et référent Afrique du LOSC.

Une nouvelle opportunité de se faire encore plus un nom dans le milieu s'ouvre ainsi pour le référent Europe de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot).

W.N

Accra/Ghana