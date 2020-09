Football : Eneme Ella continue de "manger son pain noir "

À 14 ans, il intègre l'équipe du FC Sens (France). Avec cette formation, la même année, il termine meilleur buteur du championnat avec 72 buts. Un record jusqu'à présent jamais battu. Au vu de cette performance, il rejoint le prestigieux centre de formation de l'AJ Auxerre.

Avec l'équipe réserve d’Amiens (N3), il n'inscrit que 4 buts en 12 rencontres. Soit une moyenne de 0,33 but par match pour le jeune attaquant. Chez les U19 de l'équipe de France, Lionel Rouxel, le sélectionneur, lui ferme les portes. Pis, depuis la reprise du championnat de France de L2, qui est à la 2e journée, Ulrick-Brad Eneme Ella ne figure nullement sur la feuille de match du club. Quelle en est la raison ?

"Brad est sous contrat avec Amiens jusqu'en 2 023. La saison dernière, il n'a pas joué en L1. Et cette saison, en L2, c'est le même scénario. En réalité, Luka Elsner, le coach d'Amiens, ne compte pas sur lui cette saison. Il devrait même quitter le club cette saison, si celui-ci reçoit une offre. Non pas que son talent soit remis en cause, mais c'est plutôt son indiscipline qui est le problème", nous a confié une source proche d'Amiens.