Football : Appindangoye soigné à Clairefontaine 

VICTIME d'une déchirure du tendon musculaire supérieur droit le 4 février dernier, le défenseur central de Sivasspor (SüperLig turque) et des Panthères, Aaron Appindangoye, n'a plus joué depuis cette date. Et ce malgré les assurances données par le staff médical du club de Sivas, qui avaient annoncé que notre compatriote serait opérationnel au mois de mars. Mais il n'en fut rien ! La faute " à une intervention chirurgicale non aboutie ", renseigne une source proche de l'international gabonais.

Face à cette situation, Aaron Appindangoye, depuis quelques semaines, se trouve au Centre médical sportif de Clairefontaine pour y subir des soins plus appropriés.

" Depuis quelques semaines, Aaron Appindangoye se trouve en soins au Centre médical sportif de Clairefontaine. Tout se passe bien. Il se remet progressivement. S'agissant des frais médicaux, les premières factures ont été réglées par le joueur. La Fédération gabonaise de football remboursera ce préfinancement et paiera ainsi la totalité de la facture. Et ce, même s'il ne s'est pas blessé en sélection ", précise la même source.

La question qui se pose alors est celle de savoir si l'international gabonais sera prêt pour les premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2022 qui auront lieu au début du mois de septembre .

" Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette question. Seuls les médecins ont la réponse à cette interrogation. Nous savons tout simplement qu'il récupère bien. Mais attendons voir", précise la même source.

En SüperLig, Aaron Appindangoye n'a livré que 13 rencontres sur les 42 que compte le championnat turc de D1. Chez les Panthères, sa dernière apparition remonte au 18 novembre 2019, lors du face-à-face Gabon-Angola (2-1) comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Can-202, groupe D.



