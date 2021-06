Écogarde tué à Mékambo : la tutelle demande que justice soit faite

SUITE au décès brutal de l'écogarde Jean-François Ndong Aubame, qui a été abattu d'un coup de calibre 12, à Mékambo, par Ruffin Youbandjiya, un conseiller pédagogique exerçant dans le chef-lieu du département de la Zadié, le ministre des Forêts, Lee White, dont la réaction était d'ailleurs très attendue, a condamné l'acte criminel avec la dernière énergie

SUITE au décès brutal de l'écogarde Jean-François Ndong Aubame, qui a été abattu d'un coup de calibre 12, à Mékambo, par Ruffin Youbandjiya, un conseiller pédagogique exerçant dans le chef-lieu du département de la Zadié, le ministre des Forêts, Lee White, dont la réaction était d'ailleurs très attendue, a condamné l'acte criminel avec la dernière énergie. Non sans exiger que la loi s'applique dans toute sa rigueur à l'encontre du meurtrier actuellement en cavale.

C'est à travers un communiqué de presse parvenu à notre rédaction que le responsable de tutelle a exprimé son souhait de voir la justice faire son travail. Rappelant d'emblée les faits via les renseignements mis à sa disposition, le numéro un du département en charge de l’Environnement a indiqué que c'est après avoir eu vent de la " détention de pointes d'ivoire et des armes par un habitant de Mékambo, que l’équipe mixte composée de quatre (4) écogardes et de trois (3) agents de la gendarmerie nationale, s'est rendue du côté du quartier Corniche (Mékambo) au domicile de ce dernier ".

Et Lee White d'accuser : " Embusqué près de chez lui, le tireur, connu des services pour son implication dans le braconnage et le trafic d’ivoire, a ouvert le feu en direction des gendarmes et écogardes. " Des coups de feu à la suite desquels Jean-François Ndong Aubame – qui a intégré l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) en 2008 –, est passé de vie à trépas sur-le-champ.

D'après les statistiques fournies par le membre du gouvernement, le sombre bilan des gardes forestiers tués en Afrique dans l’exercice de leurs fonctions en l’espace de dix (10) ans s'élève à 1 000. " Il s'agit du premier incident de ce type au Gabon, mais cela n'affaiblira pas la détermination et l’engagement du gouvernement à préserver l'intégrité des parcs nationaux et à lutter contre l’exploitation illégale de nos ressources naturelles et de tous les trafics associés ", a prévenu le responsable de tutelle.

Saluant la mémoire du disparu présenté comme un " fidèle gardien de notre biodiversité qu’il protégeait avec force ", le ministre des Forêts a exprimé sa compassion à toute sa famille et aux proches de Jean- François Ndong Aubame. Non sans rassurer que l'administration forestière et tous les écogardes se tiennent aux côtés de sa famille pour surmonter cette épreuve et faire respecter la justice.



Styve Claudel ONDO MINKO



