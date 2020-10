Football : Aaron Appindangoye sur le retour

Forfait depuis le début de la saison pour cause d'opération à la cheville gauche au mois de septembre, le défenseur central gabonais a terminé sa convalescence et repris, depuis lundi, le chemin du centre d'entraînement de Sivasspor.

D'abord pour des séances individuelles sous l'œil vigilant du préparateur physique du club. Avant de retrouver sa place dans le groupe, reprendre des repères et lancer sa saison. Le retour futur d'Appindangoye à la compétition est donc une bonne nouvelle à plus d'un titre. Déjà pour le joueur lui-même, en avance sur le diagnostic initial qui lui donnait deux mois d’indisponibilité ; puis pour les Panthères du Gabon, dans l'optique de la double opposition contre la Gambie, en novembre dans le cadre des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2021.

Enfin, pour Sivasspor qui va retrouver son roc défensif aux 34 matchs sur 34 lors de la dernière saison du championnat turc. Et l'un des représentants de sa belle communauté africaine qui, en plus d'Appindangoye, de l'Ivoirien Aruna Koné, du Nigerian Olenrawu Kayode et des Maliens Mamadou Samassa, Samba Camara et Moustapha Yatabaré, a été enrichie à l'intersaison avec les arrivées du Marocain Fayçal Fajr, de l'Ivoirien Max-Alain Gradel et du Centrafricain Casimir Ninga.