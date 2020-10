Covid-19 : plus de 100 guérisons en 72 heures

Ainsi, sur la période du 9 octobre à ce jour, seulement 25 nouveaux cas ont été signalés, uniquement dans la première province du Gabon, sur un total de 2 903 tests de dépistage réalisés à Libreville. Ce qui porte le nombre total des cas testés positifs à 8 860 sur les 201 267 prélèvements effectués depuis le début de la pandémie dans notre pays. On enregistre donc un taux de prévalence de 4,4 % sur l'ensemble du territoire national et un pourcentage de cas guéris, eux aussi en évolution, de 93,6 %.

Sur un plan général, le virus est presque "sous contrôle". On enregistre de moins en moins de nouveaux cas de Covid-19. Comme illustration : les provinces de l'Ogooué-Ivindo et de la Nyanga qui n'ont pas signalé de nouveaux cas positifs depuis plus d'un mois. On dénombre, respectivement, 17 et 28 cas confirmés dans chacune de ces provinces.