Emmanuel Ogouera : ''Le nombre de licenciés est en progression ’’

l’union. Le 10 avril dernier, la Ligue que vous dirigez a été, avec celles de la Ngounié, de la Nyanga, de l’Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem, parmi les cinq premières du pays à recevoir un titre foncier pour la construction d’un siège définitif, à l'initiative de la Fégafoot. Comment accueillez-vous cette nouvelle ?

Emmanuel Ogwera : Je voudrais me féliciter de l’oreille attentive de monsieur le ministre des Sports pour matérialiser le projet du président de la Fégafoot. D’ici peu, les ligues qui, jusqu’à présent, étaient en location, auront désormais des sièges définitifs construits pour elles. Mais aussi des terrains de football sur lesquels nous organiserons nos compétitions sans pression.

Pour vous et vos pairs des autres provinces du pays, ces bonnes nouvelles arrivent cependant au moment où tout est à l’arrêt, du fait de la pandémie du coronavirus. N’est-ce pas frustrant, quand on sait que la saison avait bien commencé ?

Comme partout dans le pays et ailleurs où des mesures sanitaires ont été prises, arrêter les activités était inévitable pour notre ligue. La saison avait effectivement débuté sur de bons rails. Les compétitions programmées avaient connu leur entame. Le championnat provincial, qui se joue avec sept clubs dont le leader, l’AS Pélican, était à sa septième journée de la phase aller. Le championnat provincial, co-organisé avec la direction d’Académie provinciale, était à sa phase finale. Les championnats U15 et U17 organisés par les sous-ligues de Lambarené, Makouké et Ndjolé se jouaient dans leur phase retour.