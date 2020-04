Covid-19 : Gabon, 108 cas jusqu'au vendreidi 17 avril

Gabon, 108 cas, 7 guérisons

Le vendredi 17 avril, treize nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été annoncés. Ce qui porte à 108 le nombre de personnes testées positives au Covid-19 au Gabon (contre 95 cas la veille), dont sept guéris et un décès. Pour le moment, Libreville et Bitam (sauf changement dans les prochaines heures) restent les seules villes touchées par la pandémie. A Bitam, par exemple, on note trois cas positifs au Covid-19 (1 cas de guérison et 2 cas en bonne évolution clinique),18 contacts de confinement avec résultats négatifs et 10 Gabonais venus du Cameroun mis en quarantaine.

Depuis le 10 avril passé, on a assisté, entre autres, au renforcement des mesures gouvernementales. Notamment la déclaration de l’état d’urgence, la mise en confinement total du Grand Libreville pour 15 jours et le lancement du dépistage de masse. L'explosion du nombre de cas positifs (nous sommes passés de 46 personnes touchées le 10 avril à 95 cas le 16 avril), est présentée par le porte-parole du Copil Covid-19, Guy-Patrick Obiang Ndong, comme résultant de la nouvelle stratégie de dépistage. "L’évolution croissante du nombre de cas est liée à la stratégie du dépistage actif mise en place. Le nombre important de patients asymptomatiques contaminés au Covid-19 montre que cette maladie circule silencieusement, à bas bruit dans nos familles et nos communautés", a-t-il affirmé.

Sur le plan de la coopération internationale contre le coronavirus, l'Agence française de développement (AFD) finance un dispositif destiné à améliorer la veille sanitaire et la prise en charge des cas suspects de Covid-19 dans cinq pays d'Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Sénégal).

S.A.M.

