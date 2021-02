Chan 2020 : Une finale inédite

SI tout se résumait aux chiffres, on dira que la finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2020, entre le Maroc et le Mali, sera une opposition de styles, ce dimanche au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé

SI tout se résumait aux chiffres, on dira que la finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2020, entre le Maroc et le Mali, sera une opposition de styles, ce dimanche au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.

Un duel des extrêmes entre les Lions de l’Atlas, l’équipe la plus prolifique du tournoi (13 buts) et en course pour un historique deuxième titre consécutif, et des Aigles qui, aidés par leur solidité défensive, convoiteront un premier sacre.

Boostés par des certitudes collectives bonifiées par Soufiane Rahimi (meilleur artilleur de la compétition avec 5 réalisations), mais aussi l'avantage psychologique de leur précédente opposition remportée (1-0) en match de préparation, les Marocains sont logiquement favoris. Quand bien même l'arrière-garde malienne est une forteresse que seul le Camerounais Salomon Banga a pris à défaut en phase de poule. Depuis, Djigui Diarra a aligné trois clean-sheets et le Mali a atteint la finale après deux qualifications aux tirs au but (contre le Congo et la Guinée).

On pourrait facilement lui imaginer un destin identique à celui de la Libye, titrée en 2014, après trois matchs remportés aux tirs au but, contre le Gabon (en quart de finale), le Zimbabwe (demi-finale) et le Ghana (finale). À moins que le compartiment offensif, peu à son avantage jusqu'ici (3 buts marqués), connaisse un regain d'efficacité.





James Angelo LOUNDOU





Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport