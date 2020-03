Can 2021 : La Gambie sans ses ''Italiens'' ?

Ils sont sept internationaux gambiens évoluant en Italie que l'épidémie du coronavirus va probablement contraindre au forfait pour la double confrontation contre le Gabon, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2021.

Devant cette situation qui affaiblirait logiquement son équipe, le sélectionneur Tom Saintfiet est rapidement monté au créneau : " Nous ne pouvons nous préparer à jouer des matchs qualificatifs alors que certains pays ne pourront pas utiliser leurs meilleurs joueurs. Non pas en raison de blessures, mais à cause du coronavirus. Je pense qu’il serait plus raisonnable que la Caf suive les recommandations de la Fifa, comme l’Asie l’a fait, et reporte les matchs programmés en mars et en juin", a déclaré le technicien belge aux confrères britanniques.