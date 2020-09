Caf : les compétitions interclubs débutent le 20 novembre

Deux compétitions auxquelles prendront part Bouenguidi Sports (LDC) et Mangasport (CDC). Ainsi, les tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération débuteront dans la période allant du 20 novembre au 20 décembre.

Par ailleurs, les différentes fédérations sont conviées à inscrire leurs clubs entre le 1er septembre et le 20 octobre. Les dates d’inscription de joueurs, quant à elles, vont du 21 octobre au 5 novembre et du 6 novembre au 19 novembre 2020.

"J'ai demandé au coach et au directeur sportif de me préparer un programme de reprise des activités au 20 octobre, sous condition de lever les mesures de restrictions actuelles. Il est très peu probable que le championnat reprenne d'ici au 20 octobre. Nous allons donc devoir être inventif pour nous mettre en jambes et donner du temps de jeu à notre collectif", nous a confié le président de l'AS Mangasport, Jean Ondo Ella.