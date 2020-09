Choi kwang do : la reconnaissance de l'État de Géorgie à Me Guy-Roger Nzamba

Depuis sa première consécration outre-Atlantique en 2011 (champion des Etats-Unis), le Gabonais qui a alterné la défense de la bannière gabonaise et celle du pays de l'Oncle Sam, a en effet ajouté entre autres des titres de champion du monde 2015 en techniques et champion du monde 2017 en démonstration.

Après avoir fait toutes ses classes dans choi kwang do, sous les ordres de Me Choi Kwang-Jo (9e dan) et fondateur dudit art martial, il est devenu instructeur en chef au siège international de cette discipline à Atlanta, mais aussi à Kennesaw, sa ville d'adoption. Avec notamment sous ses ordres 40 formateurs et plus de 300 élèves. Non sans avoir créé un programme de coaching (''Choi kwang do skills'') en faveur des enfants, jeunes, adultes et personnes âgées.