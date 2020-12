Motels fermés à Nzeng-Ayong : une hygiène précaire

En effet, hormis quelques cas, la plupart des motels visités ne se pliaient nullement à l'application des mesures actuellement en vigueur dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Aucun dispositif de lavage des mains, pas de marquage au sol, ni de thermoflash, etc. Plus grave encore, ces motels dévoilent un sérieux manque d'entretien : moisissure sur les murs ; lits, matelas ainsi que draps vétustes ; climatisation et ventilateur en panne, buanderie insalubre, magasins mal entretenus, etc.