Basket : La Fégabab également tournée vers les rendez-vous internationaux

AFROBASKET des moins de 16 ans filles, Afrobasket des moins de 16 ans garçons, Afrobasket seniors dames. Trois rendez-vous majeurs du calendrier de la Fédération gabonaise de basket-ball (Fégabab) qui prépare déjà les phases éliminatoires de ces compétitions.

À commencer par la sélection nationale fanion féminine qui a entamé la deuxième phase du programme concocté par la Direction technique nationale (DTN). Après l'étape de remise en forme, Tania Angue-Ngoua et les autres présélectionnées (retenues pour la plupart sur la base du fichier 2 019) ont enchaîné avec la préparation physique. S'ensuivront les entraînements avec ballon, un travail plus technique et tactique.