Couvre-feu : La bamboula des maîtres de la nuit !

LES personnels des Forces de défense et de sécurité (FDS) mobilisés en vue de faire respecter les mesures barrières et empêcher ainsi la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment à travers l'application stricte du couvre-feu, sont-ils sans reproches dans la situation que déplore le gouvernement ? C'est la question que l'on se pose, au regard des nombreuses incartades observées chez certains d'entre eux une fois la nuit tombée.

Et si l'on peut entrevoir, dès l'entrée en vigueur du couvre-feu, une certaine application à la tâche, parfois jusqu'au zèle, cette méticulosité se relâche pour prendre une autre allure au fur et à mesure que la nuit avance. Se font… jour alors des comportements, malheureusement, à rebours des objectifs fixés par le gouvernement pour inverser la courbe des contaminations. En effet, au-delà de 18 heures, à l'heure où les habitants du Grand Libreville devraient (théoriquement) être chez eux, il est étonnant de constater un regain de trafic interurbain. Et ce jusqu'à l'aube.