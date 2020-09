Athlétisme : Taty candidat

À cette occasion, il a largement évoqué la vision qui est la sienne pour relancer une discipline sportive qui, aujourd'hui, se trouve au creux de la vague.

Pour ce faire, l'homme entend se faire accompagner d'hommes et de femmes "dynamiques", mais également, par-dessus tout, issus du milieu de l'athlétisme. Il a cité, entre autres, Jacques Obame Essono, Jean-Baptiste Magambou et Thony Zue, respectivement, candidats aux postes statutaires de vice-président, secrétaire général et trésorier général.