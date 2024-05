Mbolo/Géant Casino : des changements le long de la voie d'entrée

Quelle n'a pas été la surprise chez plusieurs Librevillois de constater, depuis quelques jours, que l'entrée du magasin Mbolo (côté Institut français du Gabon) affiche un nouveau visage !

Le parking ayant abrité naguère les taxis-compteurs de la Société gabonaise de transport (SOGATRA) a perdu son abribus. Un lieu prisé des piétons, non seulement pour s'abriter en temps de pluie ou de canicule, mais également à la recherche d'un taxi et autres clandos.

Des plots en béton aux couleurs rouge et blanc balisent désormais la chaussée à deux voies. Et pour éviter que les réfractaires au changement n'utilisent les espaces vides qui se trouvent entre les plots, les initiateurs de ladite transformation ont placé des chaînes. Mieux, ils ont fait appel aux policiers qui, chaque jour maintenant, régulent la circulation à cet endroit.

" Cet endroit était devenu une espèce de gare routière. Les taxis et autres clandos venaient décharger et charger les clients ici. Ce qui souvent était à l'origine des embouteillages et même des accidents de la circulation. Pire, l'endroit était devenu un nid de voleurs de tout calibre aussi ", a laissé entendre une source proche de la Direction générale de Mbolo/Géant Casino, le plus grand centre commercial du Gabon.

Lequel, grâce à la volonté de feu président Omar Bongo Ondimba, avait vu le jour en 1975, a rappelé notre interlocuteur.

" Ce projet est une volonté des dirigeants de ce magasin qui ont le souci de donner un visage attrayant aux clients et à cet environnement. En plus de ce balisage de la voie, la Direction générale de Mbolo/Géant Casino a d'autres objectifs à atteindre qui, avec le temps, vont rendre heureuse la clientèle. "

--

Vous avez lu 50% de cet article. Retrouvez-le dans notre journal en version numérique en suivant le lien : www.e-kiosque-sodipresse.com

--

MIKOLO MIKOLO

Libreville/Gabon