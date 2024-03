USTM : Le recteur Bill Raphaël Bikanga rencontre les étudiants

Dans le but de maintenir le climat social au sein de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM), le recteur de cet établissement universitaire, nouvellement installé, Pr Bill Raphaël Bikanga a tenu une rencontre avec les étudiants, vendredi 8 mars 2024, à l’auditorium, pour un échange franc entre le bureau directoire et ses derniers. Ce qui a permis aux étudiants de parler à cœur ouvert pendant près de deux heures d’horloge.

« Ce que nous retenons c’est que le nouveau directoire est ouvert à la discussion et le recteur nous a rassuré que nous aurons plusieurs autres rencontres comme celle-ci, pour pouvoir exprimer les difficultés que nous rencontrons, non seulement au niveau académique mais également au niveau social. On attend de voir ce qu’ils vont entreprendre et nous allons les accompagner pour que la feuille de route dictée par le CTRI puissent aller à bon port. Nos attentes sont axées sur la résolution de nos problèmes, notamment le problème de bourse que nous avons actuellement, suite à l’absorption de l’année 2022-2023. Nous attendons de l’administration, un accompagnement autour de nos activités socioculturelles et sportives », a indiqué Ken Darcia Ikapi Bouassa, président de la mutuelle la faculté des sciences. Occasion pour le recteur, assisté de ses vices recteurs, de présenter les missions de l’Université et le rôle de l’étudiant.

« Lorsque nous avons été installés nous avons signé des documents sur l’éthique et la déontologie. Nous avons également pris connaissance de la feuille de route, par conséquent nous n’avons pas le temps de tergiverser. Il faut écouter les murmures d’aujourd’hui pour ne pas entendre les bruits de demain. Car il n’y a pas d’Université sans étudiants », a souligné le Pr Bill Raphaël Bikanga.

Avant de poursuivre. « Nous avons parlé des Franchises universitaires qui sont parfois mal interprétées ; Nous avons parlé du campus pour les préparer à entrer dans les nouveaux bâtiments pédagogiques et nouvelles infrastructures au niveau de la cité universitaire et de leur implication dans cette cité ; Nous avons évoqué les problèmes concernant la pédagogie, la recherche et le nouveau vice rectorat chargé de la vie de l’étudiant et l’insertion professionnelle », a-t-il fait savoir.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon