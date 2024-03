CEEAC : le Gabon réintègre l’instance sous-régionale

Réunis à Malabo en Guinée Équatoriale, les chefs d’États de la CEEAC ont décidé de la levée des sanctions et de la réintégration de la République gabonaise au sein de la CEEAC.

En effet, selon le ministère des Affaires étrangères et de l’intégration sous-régionale, Régis Onanga Ndiaye, « la conférence des chefs d’États de la CEEAC a décidé de la levée des sanctions et de la réintégration de la République gabonaise au sein de la CEEAC. Par ailleurs, les chefs d’Etats ont réaffirmé de manière définitive le maintien du siège de la CEEAC à Libreville. Le gouvernement de la République gabonaise salue ces décisions et adresse ses vives remerciements aux chefs d’États et de gouvernements de la CEEAC ».

Pour rappel, au lendemain des événements du 30 août 2023 ayant mis fin au régime d’Ali Bongo Ondimba, plusieurs organisations internationales avaient condamné notre pays. Pis, ces dernières avaient pris des mesures conservatoires à l’endroit de celui-ci. Un pas en avant pour les autorités de la transition. H.N.M Libreville/Gabon