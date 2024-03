JIDF : Des consultations et soins gratuits aux administratifs à Franceville

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, édition 2024, la 25e mission médicale chinoise, conduite par Dong Rui, a organisé vendredi 8 mars à la place des fêtes de Franceville, une caravane médicale de consultation et soins gratuits en faveur des personnels administratifs de la capitale altogoveenne et ses environs.

Plusieurs autres personnes non administratives se sont mêlées à la population cible pour bénéficier des soins gratuits. Docteur Dong Rui et ses collaborateurs ont consulté dans les différentes spécialités. Notamment, en pédiatrie, gynécologie, médecine générale, stomatologie, ophtalmologie, radiologie, chirurgie, et en médecine traditionnelle chinoise.

Les patients ont par la suite reçu des médicaments gratuits, les cas nécessitant une intervention chirurgicale ont été orientés vers l’hôpital de l’amitié sino-gabonaise, pour une meilleure prise en charge.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon