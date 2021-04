Interview : E. Anicet Mboumbou Miyakou

- L'Union : Monsieur le ministre d'Etat chargé de la Communication et de l'Economie numérique, vous étiez dernièrement à Lambaréné procéder à l’inauguration du projet fibre optique CAB4+”. Peut-on en savoir un peu plus ?

- Edgard Anicet Mboumbou : Effectivement, le 27 mars dernier, assisté de ma ministre déléguée, Gisèle Akoghet épouse Ntoutoume Essone, je me suis rendu à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, à l'effet de l'inauguration du projet fibre optique encore appelé “Central African Backbone additionnel” ou CAB4+. Je saluais la présence, à cette occasion, de ma collègue en charge de l'Economie et de la Relance, la ministre Nicole Janine Lydie Roboty épouse Mbou.

Notons que le projet CAB4 est un ambitieux projet soutenu et porté par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba. C'est le fruit d’une coopération sous-régionale dont l’objectif est d’interconnecter toutes les capitales de la sous-région en fibre optique. Et, de facto, de connecter toutes les villes traversées par ladite infrastructure.