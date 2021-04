Sénat  : les "bleus" édifiés sur les procédures parlementaires

UN séminaire de renforcement des capacités

UN séminaire de renforcement des capacités. C'est l'exercice auquel ont eu droit les nouveaux sénateurs, membre de la 5e législature. Et ce, un mois après leur entrée au sein de l'institution. Deux thèmes majeurs, "le Sénat dans la République" et "le travail parlementaire et les différentes étapes de la procédure législative", ont constitué la trame dudit séminaire. Objectif : doter les parlementaires des rudiments indispensables à leurs missions.

Occasion pour la présidente du Sénat, Lucie Milebou Aubusson-Mboussou d'indiquer à ses (nouveaux) collègues l'intérêt du séminaire. "D'une part, celui de nous familiariser avec les fondements juridiques et politiques du Sénat. D'autre part, de nous approprier les us et coutumes et le canevas propice du travail parlementaire", a-t-elle précisé. Avant d'ajouter : "Cette démarche pédagogique et méthodologique donnera aux sénateurs des moyens de lire, d'interpréter ou de déchiffrer la cohérence des textes qui leur seront soumis".

Le Dr Jean-Christophe Nze-Biteghe, conférencier, a exposé sur "le Sénat dans la République". Non sans s'appesantir sur le rôle de la Chambre haute du Parlement dans la République et sur le rapport qu’il entretient avec d’autres institutions républicaines telles que la présidence de la République, le gouvernement, la Cour constitutionnelle… Le Dr Marcellin Mve-Ebang a, quant à lui, exposé sur "le travail parlementaire et les différentes étapes de la procédure législative". Il a mis un accent particulier sur la procédure législative ordinaire et sur l’élaboration des lois particulières.