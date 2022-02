Economie : l’activité sucrière toujours dans le rouge

Au terme des neuf premiers mois de l’année 2021, l’activité sucrière a présenté des résultats en net recul. En effet, selon les chiffres de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), les importations ont chuté de 43,9 % à 4 134 tonnes en raison des difficultés rencontrées avec la Banque centrale en vertu de la mise en œuvre de la politique de réglementation de changes. De même, la transformation de sucre a reculé de 11,8 % à 14 855 tonnes.

En conséquence, le sucre en morceaux et les autres présentations ont reculé respectivement de 14 % et 8 %. Sur le plan commercial, les ventes se sont contractées de 1,5 % suite aux difficultés d’évacuation des produits aussi bien par la route que par la voie ferrée et de l’atonie de la demande (brasseries, boulangeries, ménages). Ainsi, le chiffre d’affaires a baissé de 1,9 % pour se situer à 15,9 milliards de FCFA. Pour leur part, les effectifs et la masse salariale ont augmenté respectivement de 69,1 % et 9,1 % du fait de la poursuite de la campagne de récolte.

MSM

Libreville/Gabon